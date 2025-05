La Libertas Livorno fallisce il primo match point per la salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

Elachem Vigevano 1955 – Libertas Livorno 79-72 (22-22, 38-36, 50-52)ELACHEM VIGEVANO 1955

: Blake Francis 29 (4/9, 5/8), Filippo Rossi 13 (2/3, 1/3), Gabriele Stefanini 10 (1/5, 0/3), Kristofers Strautmanis 6 (3/6, 0/1), Andrew david Smith 5 (2/5, 0/1), Tommaso Raspino 5 (1/4, 1/1), Matteo Galassi 4 (2/6, 0/3), Celis Taflaj 4 (0/3, 1/5), Michele Peroni 3 (0/1, 1/2), Stefano Spizzichini 0 (0/0, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 22 / 30 – Rimbalzi: 41 12 + 29 (Andrew david Smith 16) – Assist: 13 (Blake Francis 4)

LIBERTAS LIVORNO: Adrian Banks 29 (5/9, 5/12), Ariel Filloy 14 (1/5, 3/9), Gregorio Allinei 10 (2/3, 2/4), Bryce Douvier 6 (3/10, 0/6), Tommaso Fantoni 6 (3/4, 0/0), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Nazzareno Italiano 2 (0/2, 0/1), Luca Tozzi 1 (0/0, 0/0), Matteo Pollone 0 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/2, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Bryce Douvier 14) – Assist: 11 (Adrian Banks 5)

VIGEVANO – Primo match point fallito dalla Libertas Livorno a Vigevano. Stavolta non finisce ai supplementari, ma a vincere sono gli avversari per la prima volta in casa.

Match point sprecato. La serie si allunga a gara 4 (domenica 18 maggio alle 18 stesso impianto). La Libertas per 35’ dà la sensazione di poter archiviare la pratica salvezza, poi si blocca nel momento topico quando incassa una serie di triple firmate Raspino, Peroni, Francis. Vigevano, parsa più volte in difficoltà, così ha ritrovato fiducia e ha vinto per distacco in un finale nel quale gli Amaranto si sono affidati solo ed esclusivamente al tiro da tre punti.

La partita è stata in equilibrio assoluto eccezion fatta per il primo e l’ultimo minuto. All’inizio Vigevano è partita alla grande (10-0), ma la Libertas è rientrata. Ha impattato al primo intervallo a quota 22 e ha pure messo il naso avanti (40-44). Sul 47-52 Douvier ha fallito la tripla del +8, e da lì è stata una lotta punto su punto. Vigevano, priva di Leardini ha trovato canestri importanti dalla distanza, mentre gli amaranto sono arrivati un po’ con il fiatone.

Un dato che deve far riflettere: 30 tiri liberi per i padroni di casa. 16 per la Libertas. Gli Amaranto non possono accampare scuse, ma le cifre sono eclatanti.

Appuntamento a domenica sera.