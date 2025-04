Libertas Livorno, con Cremona in scena un vero e proprio spareggio salvezza

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La Libertas Livorno, dopo Nardò, vuole allungare la striscia.

Stasera (12 aprile) amaranto in campo al PalaRadi di Cremona dove è in programma un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Ju.Vi. e Libertas, infatti, sono appaiate a quota 24 punti in classifica a due lunghezze da Cento che occupa la zona franca, quella che garantisce la permanenza in A2 senza passare dai playout.

Cremona, allenata da Luca Bechi, è reduce dalla vittoria ottenuta in rimonta e dopo un tempo supplementare contro Pesaro. Trova in Eric Washington, il punto di forza. Il playmaker ex Brindisi, arrivato a inizio marzo, viaggia alla media di oltre 16 punti a partita. Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzato Eddy Polanco. Interessante il pacchetto di italiani guidato da Alessandro Morgillo.

In casa amaranto si conta di recuperare Tommaso Fantoni e di dare continuità al bel successo ottenuto domenica scorsa contro Nardò.

Per espugnare il PalaRadi sarà fondamentale compiere un altro passo avanti sul piano della prestazione e dell’attenzione da spalmare su tutti i 40’ di gara.

Il gruppo è sereno e fiducioso. Palla a due alle 20,30 con arbitri Radaelli, Almerigogna e Coraggio.