Libertas Livorno non riesce a sfatare il tabù Cividale

Ueb Gesteco Cividale – Libertas Livorno 1947 88-74 (27-26, 26-12, 19-21, 16-15)UEB GESTECO CIVIDALE

: Lucio Redivo 16 (6/10, 1/5), Giacomo Dell’ agnello 15 (7/10, 0/0), Doron Lamb 12 (6/7, 0/3), Francesco Ferrari 11 (4/7, 1/4), Martino Mastellari 10 (1/2, 2/5), Leonardo Marangon 9 (3/5, 1/1), Eugenio Rota 8 (2/2, 1/3), Matteo Berti 6 (1/2, 0/0), Niccolò Piccionne 1 (0/1, 0/0), Peter Devetta 0 (0/1, 0/0), Luca Vivi 0 (0/1, 0/0), Fabio Baldares 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Giacomo Dell’ agnello 8) – Assist: 22 (Eugenio Rota 8)

LIBERTAS LIVORNO 1947: Adrian Banks 25 (8/12, 1/7), Nazzareno Italiano 18 (3/5, 3/6), Ariel Filloy 8 (1/3, 2/6), Gregorio Allinei 7 (2/3, 1/2), Tommaso Fantoni 6 (3/4, 0/0), Luca Tozzi 4 (2/4, 0/5), Dorin Buca 4 (2/2, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/1), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Adrian Banks 5) – Assist: 14 (Tommaso Fantoni 4)

LIVORNO – Niente da fare. Il tabù Cividale non è stato infranto. I friulani conquistano la quinta vittoria in altrettanti incontri con la Libertas, consolidano il loro quarto posto e lasciano gli amaranto nei bassifondi della classifica. La Libertas si è presentata al PalaGesteco priva di Fratto e anche di Hooker, rimasto in albergo con la febbre alta. In queste condizioni era difficile sovvertire il pronostico della vigilia, ma la squadra di Andreazza ci ha provato. Dopo i primi 20’ con una difesa molle (53 punti incassati a 38), gli amaranto sono rientrati fino al -5 (64-59) al 27’. Purtroppo, però, Banks ha fallito la tripla aperta del possibile -2, Cividale ha piazzato un controbreak di 8-0 e di fatto la partita è finita lì. Nel finale, con la partita ormai segnata, c’è stato anche l’infortunio occorso a Gregorio Allinei (distorsione alla caviglia destra) che in ottica futura accorcia ulteriormente le rotazioni a disposizione di coach Marco Andreazza.