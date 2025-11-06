16.7 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Paura su un autobus a Lucca, autista aggredita da due minorenni

La donna, colpita e sotto choc, è stata soccorsa dai sanitari. L’azienda annuncia sostegno legale e richiama al rispetto verso chi lavora nei servizi pubblici

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Pullman
Foto di: ufficio stampa / Autolinee Toscana
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Mattinata di paura in piazzale Verdi, nel cuore di Lucca. Poco dopo le otto, due ragazzi minorenni, di origine straniera ma naturalizzati italiani, hanno tentato di salire su un autobus urbano con due bottiglie di vino già aperte. Alla richiesta dell’autista – una donna – di scendere, i giovani hanno reagito con insulti e minacce.

L’autista è riuscita a chiudere le porte e a impedire loro l’accesso, ma pochi istanti dopo i due sono tornati, lanciando sassi e sfondando la porta del mezzo. La donna, spaventata ma lucida, ha chiamato subito il 112. Quando la Polizia di Stato è arrivata, i ragazzi erano ancora lì, aggressivi e violenti, arrivando persino a tirarle i capelli.

Gli agenti li hanno bloccati e identificati. Uno è stato affidato alla madre, l’altro sarà collocato in una comunità per minori. Entrambi sono stati denunciati per violenza e resistenza a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento aggravato, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. La conducente ha riportato ferite e uno stato di choc, come certificato dai sanitari.

Le parole dell’amministratore delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei

Un fatto grave e inaccettabile – ha dichiarato l’amministratore delegato di Autolinee Toscane, Franco Middei –. Non è tollerabile che chi garantisce ogni giorno un servizio pubblico essenziale venga aggredito nel pieno del proprio lavoro”.

Middei ha espresso solidarietà piena e personale alla conducente, assicurando che l’azienda la sosterrà in ogni azione legale. Ha inoltre ringraziato le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento, sottolineando la collaborazione costante tra Autolinee Toscane, la Prefettura e la Questura: “La sicurezza dei nostri autisti e dei passeggeri è una priorità assoluta“.

L’ad ha ricordato che l’azienda ha già investito in sistemi di videosorveglianza, allarmi e dispositivi di emergenza per tutelare i lavoratori. “Ma serve di più – ha aggiunto –: dobbiamo promuovere una cultura del rispetto, soprattutto tra i più giovani, per far capire che la violenza non è mai una risposta. Chi lavora nel trasporto pubblico garantisce ogni giorno un servizio alla comunità. Va difeso, non aggredito”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.7 ° C
17.4 °
15.9 °
64 %
2.6kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1438)sport (63)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati