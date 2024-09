Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Muore travolto da auto a Viareggio: ipotesi omicidio volontario

Muore travolto da auto a Viareggio, la Polizia di Stato sta indagando per la morte di un uomo di 47 anni, di nazionalità algerina, che la scorsa notte a Viareggio, in via del Coppino, sarebbe stato investito da un’auto che poi è fuggita.

Non si esclude l’ipotesi di omicidio volontario.

L’uomo è stato trovato agonizzante da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, è morto poco dopo. Secondo gli investigatori, chi ha investito la vittima potrebbe averlo fatto volontariamente.

La vittima è finita contro la vetrina di un negozio di sistemi elettronici navali che si è infranta. L’uomo è stato soccorso dopo l’allarme dato da una coppia che passando in via Coppino pochi minuti dopo mezzanotte lo ha trovato a terra privo di conoscenza.