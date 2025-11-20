13.5 C
Firenze
giovedì 20 Novembre 2025
Dalla tragedia alla solidarietà: il Soccorso Alpino di Querceta ringrazia la famiglia Stagi

Una nuova lettiga per le emergenze in quota grazie ai parenti di Marco. L'omaggio ufficiale durante un evento l'8 dicembre sui monti versiliesi

Cronaca
REDAZIONE
QUERCETA – Dal dolore più profondo nasce un gesto di speranza concreta. La Stazione di Querceta del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ha voluto rendere pubblico un ringraziamento speciale. È rivolto alla famiglia di Marco Stagi, l’alpinista tragicamente scomparso sul Monte Rosa.

I familiari hanno scelto di trasformare il lutto in aiuto per il prossimo. Hanno effettuato una generosa donazione destinata all’acquisto di una nuova barella. Si tratta di uno strumento fondamentale, spesso decisivo per salvare vite in ambienti impervi.

Il ricordo di Marco continuerà così a vivere in ogni intervento, in ogni operazione di soccorso e prevenzione sulle sue amate montagne. I volontari della stazione hanno espresso vicinanza e gratitudine per questo supporto vitale alla loro operatività.

Non mancherà un momento pubblico e solenne. L’appuntamento è fissato per la festa dell’8 dicembre a Mosceta. In quell’occasione, il Soccorso Alpino renderà omaggio alla memoria dell’alpinista e ringrazierà ufficialmente la famiglia Stagi per questo atto di grande altruismo.

