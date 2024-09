Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Omicidio di Viareggio, corteo di solidarietà per la vittima

Omicidio di Viareggio, corteo di solidarietà per la vittima sabato 14 settembre promosso dal Forum per la pace Versilia.

Per l’uomo morto dopo essere stato investito domenica 8 settembre sera da Cinzia Dal Pino, imprenditrice di Viareggio che l’ha investito quattro volte con il suv bianco in via Coppino, mentre l’uomo camminava su un marciapiedi.

La vittima, non sarebbe Said Malkoun, 47 anni, algerino, ma Nourdine Naziki, 52 anni, marocchino, è morta in ospedale. L’uomo soccorso da passanti.

Cinzia Dal Pino non è in carcere, è ai domiciliari con braccialetto elettronico. Dopo essere stata fermata con l’accusa di omicidio volontario.

Viareggio non è la città della vendetta: è una città solidale che rifugge qualsiasi tipo di violenza. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro via social è intervenuto: “

Mentre il vicepremier Salvini, leader Lega, ha commentato: “Se il morto non fosse stato delinquente non finiva così”

Il corteo a Viareggio parte alle ore 17 dal Municipio, per poi arrivare e deporre un fiore in via Coppino. In marcia anche don Luigi Sonnenfeld.

I promotori della camminata silenziosa ‘Un fiore per Said’: “Quello che è accaduto domenica notte a Viareggio è di una gravità sconvolgente e ci interroga tutte e tutti, a Viareggio ed in tutto il Paese.

Sono necessarie profonde riflessioni, facendo prevalere il senso profondo dell’umanità e della giustizia. La giustizia deve fare il suo corso.

Ma, in primo luogo, vogliamo proporre un momento di ricordo e umana solidarietà per Said e di vicinanza e doveroso cordoglio alle sue sorelle, ai parenti e agli amici.

E’ necessario che tutta la nostra comunità rifletta e si assuma la responsabilità per la non accoglienza di Said e dei tanti Said, di chi vive ai margini e in assoluta povertà: si tratta di fratelli e sorelle nella nostra comune umanità. Per questo proponiamo di ritrovarci sabato 14 settembre alle ore 17 di fronte al Comune di Viareggio, la nostra casa comune, per camminare insieme, in silenzio, fino alla via Coppino, nel luogo della morte di Said, per deporre fiori e pensieri di solidarietà e umanità.