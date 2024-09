Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Omicidio di Viareggio, famiglia della vittima: “Vogliamo giustizia”

Omicidio di Viareggio, chiede giustizia la famiglia della vittima Said Malkoun, 47 anni, morto dopo essere stato travolto da un’auto bianca guidata da Cinzia Dal Pino, 65 anni, imprenditrice, mentre camminava su un marciapiedi.

Gli inquirenti hanno identificato Cinzia Dal Pino con immagini di videosorveglianza che mostrano Said Malkoun, accusato da Cinzia Dal Pino di averle rubato la borsa, travolto dall’auto ben quattro volte.

Immagini choc. L’uomo morirà in ospedale. Dalle immagini la donna alla guida dell’auto, dopo averlo investito quattro volte, non lo ha soccorso.

Cinzia Dal Pino, titolare di uno stabilimento balneare in passeggiata, fermata con accusa di omicidio volontario, si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.

I familiari di Said Malkoun mostrano la foto del fratello all’emittente Chouf Tv..

L’arcivescovo di Lucca monsignor Giulietti ha detto: “Come si fa a passare con la macchina più volte sopra il corpo di una persona? Chi esulta perché questo episodio sarebbe un episodio di legittima difesa dimostra come il male vince. Io dico, non esultiamo, questa non è legittima difesa e non è giustizia”.

Per il vicepremier Salvini, leader della Lega: “Se l’uomo che ha perso la vita non fosse stato un delinquente, non sarebbe finita così”