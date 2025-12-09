Un parto ogni tre ore e mezzo: tour de force e gioia all’ospedale Versilia

Getting your Trinity Audio player ready...

LIDO DI CAMAIORE – Un vero inno alla vita nel cuore della Versilia. Il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale unico ha vissuto ore di straordinaria intensità. Un piccolo, meraviglioso ‘baby boom’ ha travolto corsie e sale parto tra ieri e oggi. I numeri raccontano una maratona felice: nove bambini nati in appena 32 ore.

Tutto è iniziato nel cuore della notte dell’Immacolata. Dalle 2,12 di lunedì 8 dicembre fino alle 10:49 di questa mattina, martedì 9, non c’è stata tregua. Il bilancio finale sorride alle famiglie: sono arrivati cinque maschietti e quattro femminucce. La media è stata impressionante, con un nuovo vagito registrato ogni tre ore e mezzo circa.

Per il personale sanitario è stato un autentico tour de force. Medici, ostetriche e infermieri, sotto la direzione del primario Andrea Antonelli, hanno lavorato senza sosta. Hanno messo in campo professionalità e cuore per garantire sicurezza e assistenza in un contesto frenetico.

“L’impegno è stato serrato”, conferma Martha Traupe, responsabile infermieristica dell’area materno-infantile. Nonostante la fatica fisica, in reparto si respira aria di festa. “Il clima è rimasto sereno e carico di entusiasmo”, aggiunge la responsabile. “Ogni nascita ha regalato emozioni indimenticabili ai genitori e una grande gratificazione a noi operatori”. Nove nuove vite che guardano al futuro e ripagano di ogni sforzo.