Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Torna l’allerta meteo per codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico

Da oggi (15 novembre) alle 18 a tutta la giornata di domani: interessata la zona nord occidentale della regione

(foto da Chat Gpt)
FIRENZE – Torna il maltempo nella zona nord occidentale della Toscana: e con esso l’allerta meteo. 

Perturbazione in arrivo in Toscana, con pioggia e temporali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle 18 di oggi (15 novembre) e tutta la giornata di domani, per le zone settentrionali della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile a questo indirizzo.

