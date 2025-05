Travolta e uccisa a 17 anni: l’investitore arrestato per omicidio stradale

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Dovrà rispondere di omicidio stradale il 29enne di Porcari che ha travolto con la sua Mercedes Classe A la Vespa 50 con a bordo la 17enne Valentina Tolomei, morta sul colpo.

Il giovane è stato arrestato dai carabinieri dopo che è risultato positivo ai test per assunzione di alcol e droghe.

Questa la ricostruzione dei carabinieri di Lucca, cui sono affidate le indagini.

Alle 1,30 circa di ieri (25 maggio) l’autovettura Mercedes Classe A condotta dal 29enne, mentre percorreva a forte velocità la via Romana in direzione di Porcari, collideva con il ciclomotore Vespa 50 condotto dalla 17enne di Capannori. A causa dell’urto la 17enne è stata sbalzata a circa dieci metri sul campo attiguo alla via Romana ed è morta sul colpo, mentre la Mercedes Classe A è uscita dalla sede stradale, terminando la corsa in un canale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca e delle stazioni dei carabinieri di Capannori e di Nozzano, che con l’ausilio dei vigili del fuoco di Lucca hanno eseguito i previsti rilievi, mentre il personale del 118 che aveva tentato la rianimazione, ha constatato il decesso della giovane.

Alle 5 il 29enne, che all’esito degli esami tossicologici eseguiti al San Luca di Lucca è risultato positivo all’alcol e agli stupefacenti, è stato arrestato per il reato di omicidio stradale, e dopo le formalità di legge, accompagnato nella sua abitazione dove permarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.