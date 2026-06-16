Viareggio, viola ripetutamente il divieto di dimora: ventisettenne arrestato dalla Polizia alla stazione

VIAREGGIO – Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e arrestato un giovane di 27 anni nei pressi della stazione ferroviaria di Viareggio. Il fermo è scattato durante i controlli del servizio serale svolti lo scorso 14 giugno dal personale del locale Commissariato.

Il giovane, un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati allo spaccio di stupefacenti e a reati contro il patrimonio, era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. La magistratura aveva inizialmente disposto nei suoi confronti il divieto di dimora all’interno della provincia di Lucca, misura scaturita in seguito a un furto commesso proprio a Viareggio nel mese di marzo.

Il ventisettenne ha tuttavia ignorato la prescrizione in più circostanze, continuando a frequentare regolarmente il comune costiero. A causa delle ripetute violazioni accertate, il Tribunale di Lucca ha decretato il superamento della precedente restrizione, sostituendola con la misura più severa del trasferimento in una struttura detentiva.

Dopo essere stato condotto negli uffici del Commissariato per la redazione dei documenti e le procedure di rito, l’uomo è stato trasferito e recluso nella casa circondariale di Lucca.