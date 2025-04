Calcio storico fiorentino, sorteggiati gli accoppiamenti delle semifinali

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Saranno Rossi – Azzurri e Verdi – Bianchi le semifinali del torneo di Calcio storico fiorentino.

Il sorteggio come da tradizione si è tenuto in piazza Duomo prima del tradizionale Scoppio del carro in cattedrale. È stato il debutto, per entrambi gli eventi, della sindaca Sara Funaro, che ha partecipato all’antica tradizione pasquale della città.

L’appuntamento con le semifinali, che come tutte le gare si svolgono in piazza Santa Croce, è per il 14 e 15 di giugno. La finale, come da tradizione, si svolgerà il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono di Firenze.

L’anno scorso a vincere il torneo furono i Rossi dopo una finale contro gli Azzurri.