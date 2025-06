A Carrara la rassegna ‘Voce all’autore’ in omaggio ad Andrea Camilleri

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – È Giampaolo Simi il primo ospite di Voce all’Autore. Omaggio ad Andrea Camilleri, la rassegna letteraria estiva sotto le stelle appuntamento fisso nel calendario delle iniziative estive del Comune.

Venerdì 27 giugno alle 21,15 nella suggestiva cornice del giardino di palazzo Binelli in via Verdi a Carrara, Simi presenta il suo libro Tra lei e me, Sellerio, 2025.

L’autore sarà in dialogo Davide Pugnana che proporrà una riflessione sulla linea della giallistica Sellerio, da Camilleri a Simi.

Il protagonista del libro di Giampaolo Simi è Pietro Valvassori, un avvocato che ha accumulato esperienze e segreti, diventando difensore dei più deboli. La sua figura si fa simbolo del contrasto tra giustizia e morale, mentre si trova a confrontarsi con un caso complesso, dove per la prima volta difende un indagato per omicidio.

La rassegna Voce all’autore, dedicata quest’anno ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita, è promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici in collaborazione con le librerie Bajini, Nuova Avventura e Mondadori Bookstore di Carrara e Marina. Si ringrazia per l’ospitalità la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.