‘Un Codice per una nuova Europa’, a Lucca il dibattito sulla proposta di 115 fra studiosi e associazioni

LUCCA – Proseguono le iniziative dell’associazione culturale Lucca@Europa. Venerdì (29 maggio) alle 21 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, sarà presentato Un Codice per una nuova Europa, proposta di riflessione formulata da 115 studiosi ed esponenti di associazioni laiche e cattoliche.

Promosso dall’associazione Nuova Camaldoli, il documento rappresenta un importante contributo per il rilancio del progetto di unità e integrazione europea.

Lucca@Europa ne parlerà con Paolo Magnolfi, presidente dell’associazione Nuova Camaldoli aps e Sebastiano Nerozzi, docente dell’università Cattolica del Sacro Cuore che hanno partecipato alla redazione del testo.

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto e approfondimento sui principali temi istituzionali e politici che, in questo tempo di guerre e disordine nelle relazioni internazionali, l’Unione Europea è chiamata con urgenza ad affrontare, per affermare il suo modello di pace, democrazia, libertà e giustizia.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Paolo Magnolfi è presidente dell’associazione Nuova Camaldoli aps. “Nuova Camaldoli – spiegano dall’associazione – si è impegnata, nella ricorrenza degli 80 anni dalla pubblicazione del Codice di Camaldoli, a favorire un processo di riflessione condivisa per la redazione di un Codice per la nuova Europa. L’obiettivo è quello di giungere ad indicare, nello spirito che fu del Codice di Camaldoli, alcuni lineamenti istituzionali e strumenti d’azione atti a favorire un rinnovamento della nostra Europa e renderla capace di rispondere alle sfide del XXI secolo”.

Sebastiano Nerozzi è professore ordinario di Storia del pensiero economico al Dipartimento di economia e finanza dell’università Cattolica del Sacro Cuore e il Dipartimento di storia dell’economia, della società e di scienze del territorio Mario Romani. È direttore del Master in filosofia e management – Competenze filosofiche per le decisioni economiche. Svolge attività didattica nei corsi di storia del pensiero economico, Storia del pensiero economico progredito, Storia d’impresa e dei sistemi d’impresa. I suoi interessi di ricerca riguardano la storia del pensiero economico americano, la storia della politica economica e delle istituzioni finanziarie in Italia.

[foto id=””]

L’associazione culturale Lucca@Europa Ets è registrata dal 30 aprile 2026 tra gli enti del terzo settore. È nata come gruppo d’impegno civico nel 2018 dall’iniziativa di un gruppo di cittadini lucchesi “preoccupati per il futuro dell’Unione Europea. Siamo consapevoli che essa debba rinnovarsi profondamente in coerenza con i Trattati, con i suoi valori e i suoi princìpi fondativi, ma essa rappresenta un riferimento irrinunciabile per la nostra democrazia”. Dal 2018 ad oggi, Lucca@Europa ha proposto alla cittadinanza incontri per approfondire i principali temi europei con esperti di alto profilo, per comprendere le sfide del presente. Gli incontri sono stati l’occasione per creare nuove relazioni, per riunire persone di generazioni diverse, accomunate dall’impegno per il rafforzamento dell’integrazione europea.

Un Codice per una nuova Europa si può leggere, sia in versione integrale sia in sintesi, a questo link.

Per maggiori informazioni su Lucca@Europa si può visitare il sito internet o scrivere a luccaeuropa@gmail.com. Lucca@Europa è anche su Facebook alla pagina Lucca at Europa e su Instagram alla pagina LuccaAtEuropa.