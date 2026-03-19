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Forza Italia all’attacco: “Buco della sanità toscana, solo un commissario può ripianare i debiti”

I consiglieri regionali Marco Stella e Jacopo Ferri: "Previsti 80 milioni per pareggiar i conti: è una gestione dilettantistica del bilancio"

Politica
REDAZIONE
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Marco Stella
Marco Stella, Forza Italia
1 ' di lettura

FIRENZE – Duro attacco di Forza Italia sulla situazione della sanità toscana.

“La situazione finanziaria della sanità in Toscana ha evidenziato negli ultimi anni un significativo deficit strutturale, con stime di disavanzo che hanno oscillato tra i 200 e gli oltre 300 milioni di euro, richiedendo interventi straordinari di copertura da parte della Regione. Andare avanti così, è impensabile, occorre trovare una soluzione e noi siamo convinti che solo un commissario possa ripianare i debiti“. Lo affermano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri.

“Ieri – ricordano Stella e Ferri – è stata annullata la seduta del consiglio regionale (prevista per ieri, ndr), in cui la maggioranza voleva votare per pareggiare i conti delle Asl nel 2025 con uno stanziamento ad hoc di 80 milioni. Ogni anno abbiamo una previsione di bilancio e uno scostamento, è diventata una situazione sistemica, cronica dei conti della sanità. È una gestione dilettantistica dei conti, a cui bisogna mettere uno stop”.

“Stupisce, poi – evidenziano i due consiglieri regionali di Forza Italia – leggere sulle agenzie del governatore Giani che si vanta di non alzare le tasse. È incredibile, perché lo ha già fatto alzando l’Irpef al livello massimo, nel 2023, con un’azione da 500 milioni di euro di risorse regionali aggiuntive per il bilancio 2024/2025. Aveva promesso che avrebbe poi abbassato l’Irpef regionale, e non lo ha fatto, ritrovandosi sempre tutti gli anni con un buco di bilancio. È una situazione gravissima”.

© Riproduzione riservata

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