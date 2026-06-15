Al suo salone di bellezza c’è la fila, ma non ha l’abilitazione: sigillli e denuncia

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Occorreva mettersi in lista d’attesa e pazientare per poter avere il “privilegio” di essere trattati personalmente dal noto acconciatore etnico che operava in Garfagnana. Il suo salone di bellezza, diventato in breve tempo un punto di riferimento per la zona, assicurava extension e acconciature particolari, presentandosi come una vera e propria novità commerciale per il territorio. Un successo crescente che ha però attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, fino all’amara scoperta: l’intera attività era completamente abusiva e gestita con documenti taroccati.

Il parrucchiere è stato smascherato nel corso di un controllo mirato da parte dei finanzieri della tenenza di Castelnuovo di Garfagnana. All’arrivo delle Fiamme Gialle, il titolare dell’esercizio ha cercato di superare l’ispezione esibendo un’abilitazione professionale che, fin dai primi accertamenti, ha destato forti sospetti nei militari. I successivi e più approfonditi riscontri investigativi hanno infatti permesso di accertare che le attestazioni di qualifica di acconciatore, apparentemente rilasciate da enti formativi accreditati, erano materialmente false e non erano mai state legalmente conseguite dall’uomo.

Di fronte alla totale assenza dei requisiti di legge e in stretta applicazione della normativa della Legge regionale toscana numero 29 del 2013, i finanzieri hanno fatto scattare i sigilli. I locali del salone di bellezza e tutte le attrezzature professionali presenti all’interno sono stati sottoposti a sequestro amministrativo immediato, interrompendo così l’attività abusiva a tutela della salute pubblica – considerati i rischi connessi all’uso di prodotti chimici e strumenti specifici senza la dovuta preparazione – e a salvaguardia della buona fede dei numerosi clienti che frequentavano il negozio.

Al termine delle operazioni, il titolare del salone di bellezza è stato denunciato a piede libero alla procura per l’utilizzo delle false attestazioni. L’operazione mette in luce la costante reattività e il monitoraggio del territorio da parte della Guardia di Finanza nel contrasto all’illegalità economica e all’abusivismo commerciale, confermandosi un presidio fondamentale non solo per la sicurezza della comunità, ma anche per la tutela di tutti gli artigiani e le imprese regolari che operano quotidianamente nel pieno rispetto delle regole e subiscono la concorrenza sleale.