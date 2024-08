La Lucchese inizia il campionato di C con un pari senza reti a Pineto

Getting your Trinity Audio player ready...

Pineto-Lucchese 0-0PINETO

: Tonti, Villa, De Santis, Marafini (88′ Baggi), Borsoi, Schirone (88′ Dutu), Amadio, Bruzzaniti, Del Sole (78′ Pellegrino), Chakir (78′ Gambale), Fabrizi (78′ Marrancone). A disposizione: Marone, Barretta, Germinario, Giovannini, Nebuloso, Foglia, Iaccarino. Allenatore: Cudini.

LUCCHESE: Palmisani, Frison, Tumbarello (82′ Djibril), Fazzi, Quirini, Fedato, Visconti (82′ Saporiti), Welbeck, Antoni, Sabbione, Costantino (88′ Giacchino). A disposizione: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Ndiaye, Botrini, Gemignani, Leone, Moschella. Allenatore: Gorgone

ARBITRO: Tropiano di Bari

NOTE: Ammoniti Chakir, Fazzi, Schirone, Marafini, Baggi

PINETO – La prima Lucchese di campionato della stagione inizia con un punto in Abruzzo. I rossoneri di Gorgone, se pur largamente incompleti per assenze e questioni di mercato ancora aperte si fanno apprezzare in vari momenti della partita e collezionano occasioni che avrebbero anche potuto cambiare le sorti del match.

Nel primo tempo è della Lucchese la migliore palla gol, con Quirini che calcia malissimo un pallone servito da Welbeck e grazia il portiere Tonti. Sull’altro fronte è Palmisani che dice no a una conclusione velenosa di Del Sole.

Nella ripresa un tiro di Tumbarello leggermente deviato di Costantino trova una parata miracolosa di Tonti. Nel finale è sull’altro fronte Bruzzaniti che trova la parata di Palmisani per quello che poteva essere il colpo del ko dell’ex.

Non succede più nulla e per i rossoneri si prospetta un’altra settimana di lavoro in attesa della sfida al Porta Elisa con il Gubbio.