Colpito da una fune in tensione mentre lavora: incidente sul lavoro a Carrara

CARRARA – Grave infortunio sul lavoro su un peschereccio ormeggiato al porto di Carrara, in via Giovanni da Verrazzano.

Un giovane di origine tunisina di 27 anni è stato colpito da una fune di grosse dimensioni in tensione che si è spezzata ed è stato condotto in codice rosso, per la dinamica dell’evento, al pronto soccorso dell’ospedale Apuane.

Per il soccorso al lavoratore, in attesa di chiariire la dinamica dell’evento, sono intervenute l’ambulanza infermieristica di Carrara e della Capitaneria di Porto. Sono stati avvertiti, come di consueto in questi casi, anche gli operatori della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll).

Sempre oggi un altro incidente sul lavoro si è verificato a Montalcino in località Castelnuovo dell’Abate. Un 34enne è stato trasportato in codice giallo alle Scotte dall’elisoccorso Pegaso. È intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Montalcino. Allertati il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) e le forze dell’ordine.