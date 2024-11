Humanity 1 dietrofront: niente sbarco a Marina di Carrara

Getting your Trinity Audio player ready...

MARINA DI CARRARA – Humanity 1 dietrofront, niente sbarco della nave di Sos Humanity a Marina di Carrara.

Le difficili condizioni meteo marine hanno fatto sì che venisse cambiato il porto di sbarco dell’imbarcazione con 195 migranti a bordo salvati nelle acque del Mediterraneo Meridionale.

Humanity 1, nave ong Sos Humanity, attracca in Sicilia, a Trapani.

Sos Humanity aveva lanciato un appello non appena aveva saputo il porto sicuro assegnato in Toscana, facendo riferimento alle previsioni meteo e chiedendo un porto più vicino.

Serena Arrighi, sindaca di Carrara, sabato 30 novembre via social: “Humanity One non arriverà a Marina di Carrara. A causa delle difficili condizioni meteo marine è stato cambiato il porto di sbarco dell’imbarcazione della ong Sos Humanity che nei giorni scorsi ha soccorso 195 migranti nelle acque del Mediterraneo Meridionale. L’imbarcazione sta ora facendo rotta verso la Sicilia”.

L’arrivo a Marina di Carrara era previsto lunedì 2 dicembre alle 15, ma le autorità hanno deciso di cambiare lo scalo assegnato evitando così all’imbarcazione un viaggio di circa due giorni fino alla Toscana.