MARINA DI CARRARA – Humanity 1 a Marina di Carrara: a bordo 195 persone

Humanity 1 a Marina di Carrara, a bordo ci sono 195 persone. L’arrivo previsto lunedì pomeriggio 2 dicembre.

Serena Arrighi, sindaca di Carrara: “Grazie fin da ora, e ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini che, con il coordinamento della Prefettura, stanno già lavorando in Comune, in porto e alla Imm per accoglierli nel migliore dei modi”

L’arrivo, rende nota il Comune toscano, previsto intorno alle 15 alla banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara. L’imbarcazione della ong Sos Humanity sta facendo rotta verso lo scalo apuano con a bordo 195 persone soccorse nelle acque del Mediterraneo meridionale. Dalla banchina Taliercio i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza.

Per la Humanity One sarà questa la terza volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 3 febbraio e il 20 maggio 2024, complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 15esimo sbarco.

Con i migranti in arrivo lunedì il conteggio totale delle persone sbarcate a Marina di Carrara da quando è stata dichiarata porto sicuro salirà a 2.004, fa il punto l’amministrazione comunale.

L’appello via social della ong Sos Humanity: “Negli ultimi giorni, il nostro equipaggio è riuscito a salvare 195 persone dall’inferno in quattro soccorsi. Humanity 1 è ora in viaggio verso il lontano porto assegnato Marina di Carrara nel nord Italia. Il nostro percorso attraversa il Mar Tirreno, dove sabato sono previsti venti fino a 67 km/h e onde fino a 3 metri. Queste difficili condizioni ci colpiranno sud-est della Sardegna se le autorità italiane non ci assegnano un porto più vicino. L’attraversamento in circostanze così inaccettabili sarebbe un onere enorme e inutile per i soccorsi. Molti di loro erano stati esposti in alto mare senza riparo giorni prima del loro soccorso e sono enormemente deboli. Le nostre richieste di un porto più vicino sono state finora respinte dalle autorità italiane. Pertanto, ancora una volta e urgentemente, esortiamo le autorità italiane ad assegnarci immediatamente un porto sicuro vicino, come previsto dal diritto marittima”.