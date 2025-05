Supporto psicologico a Massa Carrara: un bisogno crescente

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA CARRARA – In provincia di Massa Carrara si registra un incremento significativo delle richieste di supporto psicologico da parte degli adolescenti. Ansia, difficoltà relazionali e disagio emotivo rappresentano oggi alcune delle problematiche più diffuse tra i giovani, in linea con i dati rilevati su scala regionale.

Ad evidenziarlo è l’ultima indagine condotta dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, in collaborazione con il Laboratorio di Psicometria del Dipartimento Neurofarba dell’Università degli Studi di Firenze. Lo studio ha preso in esame il periodo compreso tra marzo 2023 e marzo 2024, coinvolgendo un campione di 644 professionisti provenienti da tutta la regione. I professionisti intervistati, che operano nel territorio di Massa Carrara, indicano gli adolescenti come la fascia più coinvolta dal disagio psicologico.

Secondo gli psicologi intervistati, l’ansia ed i problemi relazionali risultano i sintomi più diffusi nella popolazione. Sintomi che vengono riscontrati già nei bambini, con una percentuale che va solo crescendo se parliamo di adolescenti e giovani adulti.

Adolescenti e giovani adulti mostrano poi anche un aumento delle dipendenze, in particolare da tabacco, cannabis, internet e alcol. L’uso di psicofarmaci è frequente tra adulti e anziani, mentre i disturbi alimentari colpiscono soprattutto adolescenti e giovani adulti.

Il commento della presidente dell’Ordine, Maria Antonietta Gulino, riguardo la situazione: “I dati che arrivano da Massa Carrara ci parlano con chiarezza. I nostri psicologi fotografano una realtà in cui il malessere psicologico è sempre più diffuso tra i giovani, con una pressione forte anche sui più piccoli e sui giovani adulti. Per questo diventa fondamentale rafforzare la rete territoriale, in particolare quella degli psicologi di base: una presenza capillare e accessibile, in grado di fare davvero la differenza nella prevenzione, nell’ascolto e nella presa in carico. Se vogliamo costruire un futuro più sano per le nuove generazioni, dobbiamo garantire risposte vicine, tempestive e competenti”.