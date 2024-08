Al teatro Guglielmi di Massa una stagione con 29 titoli e 50 repliche

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Tutto pronto per la nuova stagione teatrale del teatro Guglielmi di Massa, in collaborazione fra il Comune e Fondazione Toscana Spettacolo.

Il programma va da ottobre 2024 a maggio 2025 e si compone di 29 titoli fra concerti, prosa, danza, musical e teatro famiglie, per un totale di 50 repliche, tra cui una prima nazionale.

Il cartellone riunirà importanti esponenti della scena italiana: attrici e attori che valicano con successo il confine tra palcoscenico, grande e piccolo schermo. Fra gli altri Virginia Raffaele, Filippo Timi, Nancy Brilli, Andrea Pennacchi, Arturo Brachetti, Vanessa Incontrada, Gabriele Pignotta, Lunetta Savino, Alessio Boni, Lucia Mascino, Maddalena Crippa, Maximilian Nisi, Caterina Guzzanti, Stefano Fresi, Laura Curino, Iaia Forte, Rita Pelusio, Sara Bertelà, Jurij Ferrini, Tindaro Granata.

Non solo grandi interpreti, ma anche registi che segnano con uno stile inconfondibile le loro opere, come Federico Tiezzi, Valerio Binasco, Alessio Pizzech, Arturo Cirillo, Roberto Latini. Ne fanno parte esponenti del teatro post drammatico come Emma Dante, o del teatro di narrazione come Marco Paolini, Marco Baliani, Francesco Niccolini.

La musica torna ad essere protagonista, nel teatro cittadino, con l’Orchestra del Festival Puccini, la Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Regionale Toscana e la Toscanini Next.

Per la danza, la nuova stagione è contrassegnata dall’étoile Eleonora Abbagnato e dall’omaggio a Morricone di Aterballetto, fra le più importanti compagnie di danza internazionali.

Per queste ragioni il Teatro Guglielmi si rinnova nell’offerta: sarà aggiunta, infatti, una nuova formula di abbonamento, Sentieri Paralleli, dedicata alla musica e alla danza.

Gli abbonamenti alla stagione 2024/2025 del Teatro Guglielmi sono in vendita da venerdì 20 settembre a mercoledì 2 ottobre, alla biglietteria del Teatro in orario 9-12,30 e ore 15,30 -19 e sul circuito Vivaticket.

Il rinnovo abbonamenti è possibile da venerdì 20 settembre a mercoledì 25 settembre in orario 9-12,30 e 15,30-19 alla biglietteria del Teatro e online sul circuito Vivaticket che sono i giorni riservati agli abbonati stagione 2023/2024 che vorranno riconfermare il proprio abbonamento (stessa formula, stesso posto, stesso turno). Il giovedì 26 settembre in orario 9-12,30 e dalle 15,30 alle 19 alla biglietteria del teatro sarà il giorno riservato agli abbonati stagione 2023/2024 per cambio posto e turno, compatibilmente alla disponibilità.

Da sabato 28 settembre a mercoledì 2 ottobre in orario 9-12,30 e dalle 15,30 alle 19 alla biglietteria del Teatro e online sul circuito Vivaticket sono i giorni riservati a chi intende acquistare un nuovo abbonamento Formule Blu (6 spettacoli o 3 spettacoli), Formule Rosse (6 spettacoli o 3 spettacoli), Formula Verde (3 spettacoli), Formula Sentieri Paralleli (4 spettacoli) fino ad esaurimento disponibilità. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di quattro tessere per ogni tipologia di formula.

Scarica qui il programma completo

Per informazioni teatroguglielmi@comune.massa.ms.it, 0585.41678, 0585.490213 e 0585.490576.