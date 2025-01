Al via la rassegna sulla nuova scena teatrale: al Teatro degli Animosi di Carrara arriva ‘Contemporanea’

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Al via la rassegna dedicata alla nuova scena teatrale: al Teatro degli Animosi di Carrara arriva Contemporanea

La stagione teatrale in corso al Teatro degli Animosi si arricchisce quest’anno di una speciale rassegna dal titolo Contemporanea, promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che aggiunge altri tre spettacoli di alto spessore artistico ai 14 compresi nel cartellone classico.

“La rassegna Contemporanea, che apre con uno spettacolo che propone a tutti, adulti e studenti, in un cast d’eccezione, una figura emblematica della storia contemporanea come Matteotti, nasce proprio dall’esigenza di offrire una programmazione teatrale che non vuole sedersi o appiattirsi ma regalare stimoli freschi al nostro pubblico più fedele e a quanti saranno interessati a scoprire il nostro Teatro – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi -. Una direzione questa su cui l’amministrazione intende lavorare anche per le prossime stagioni, attraverso la preziosa collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo che sa sempre recepire gli indirizzi proposti e ben interpretare la nostra visione”.

“Il teatro da sempre racconta l’essenza dell’essere umano, con le sue eterne paure e le sue speranze, i suoi valori e i suoi conflitti. Ma è anche lo specchio dei nostri tempi – spiega Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus-, il luogo della riflessione e del confronto. Siamo pertanto orgogliosi di poter aggiungere alla già ricca programmazione del Teatro degli Animosi la rassegna Contemporanea, che offrirà ulteriori contenuti a un pubblico plurale, per tutte le età e tutti gli interessi”.

“Riflettori sulla nostra storia più recente, letteratura e musica, con attrici e attori di grande talento, i migliori registi e drammaturghi, eccellenze del teatro italiano, insigniti de più importanti premi del settore come ben 3 premi UBU per La Ferocia, accanto a ottimi musicisti. Tutto ciò per Contemporanea, una rassegna che impreziosisce il cartellone degli Animosi – afferma Patrizia Coletta, direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus – con un occhio sempre più attento alle giovani generazioni di spettatori; e col desiderio di presentare performance che abbracciano e mixano le diverse discipline dello spettacolo dal vivo, fra musica e parole, immagini e movimento”.

La storia più recente andrà in scena giovedì 23 gennaio, con Matteotti (anatomia di un fascismo), alle 21 e matinée per le scuole medie superiori, con Ottavia Piccolo, su un testo di Stefano Massini e musiche di Enrico Fink eseguite dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Lo spettacolo ripercorre l’ascesa e l’affermazione di quel fenomeno eversivo che Matteotti seppe comprendere, fin dall’inizio, in tutta la sua estrema gravità, a differenza di molti che non videro o non vollero vedere.

Si prosegue sabato 15 marzo, alle 21, con Il figlio della tempesta di Armando Punzo, un progetto musicale-performativo che rielabora l’intero universo iconografico, sonoro ed emozionale della Compagnia della Fortezza, portando in scena l’indissolubile rapporto tra parole e suono, in un susseguirsi incalzante di musiche, parole e immagini.

Ultimo appuntamento della rassegna dedicata alla scena contemporanea, venerdì 4 aprile con La ferocia, dal romanzo di Nicola Lagioia, per la regia di Michele Altamura. Il trionfo e la rovina della rabbia cieca dell’Occidente, attraverso la storia della famiglia Salvemini, una saga in cui le colpe dei padri si annidano nella debolezza dei figli. Un bestiario sull’incapacità di sopprimere l’istinto di prevaricazione e il nostro essere perennemente incatenati alle leggi della natura.

Prezzo dei biglietti: intero 15 euro – ridotto 10 euro. Prezzo abbonamenti: intero 30 euro – ridotto 20 euro.

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Animosi sempre negli orari di apertura e nei due giorni prima di ogni spettacolo, oppure a prezzo intero anche su Vivaticket. Per informazioni Teatro degli Animosi, piazza Fabrizio De André, telefono 0585.641317, Ufficio cultura 0585.641419, teatrodeglianimosi@comune.carrara.ms.it.