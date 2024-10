Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Capitale arte contemporanea 2026: Carrara si complimenta con Gibellina

Gibellina è la capitale italiana arte contemporanea 2026. La proclamazione giovedì 31 ottobre al ministero della Cultura col ministro Giuli.

La città siciliana, sindaco Salvatore Sutera, ha avuto la meglio sulle altre quattro finaliste: Carrara, Gallarate, Pescara e Todi. Le finaliste sono state selezionate tra 23 città che si erano candidate. Alla cittadina simbolo del terremoto che devastò il Belice nel 1968 vanno un milione di euro finanziati dal Ministero della Cultura per preparare i progetti presentati.

Carrara finalista si complimenta con la città siciliana.

Serena Arrighi, sindaca di Carrara: “Voglio anzitutto fare i complimenti alla città di Gibellina, alla sua amministrazione, ai curatori e a tutto lo staff che si è occupato della candidatura per questa vittoria. Sono certa che Gibellina sarà una splendida capitale italiana dell’arte contemporanea. Grazie al ministro Alessandro Giuli, alla presidentessa Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, alla giuria e a tutto il ministero della Cultura per l’attenzione che hanno riservato a Carrara”.

La città siciliana si è affermata grazie al proprio dossier dal titolo ‘Portami il futuro’ che è stato selezionato dalla giuria presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e composta da Sofia Gnoli, Renata Cristina Mazzantini, Walter Guadagnini e Vincenzo Santoro. Oltre a Carrara con il suo dossier ‘Carrara: da 2mila anni contemporanea’ nella cinquina delle finaliste anche Pescara con ‘Pescara città contemporanea. Una porta aperta ai sogni’, Todi con ‘Ponte contemporaneo’ e Gallarate con ‘La Cultura del Fare. Il Fare della Cultura’.

Ministro Giuli: “Tutti i progetti presentati, dalle 23 candidature iniziali alle cinque città finaliste, sono stati sicuramente di altissimo livello. E non c’è dubbio che la città vincitrice sarà all’altezza del titolo riconosciutole con un programma capace di valorizzare il proprio territorio coinvolgendo i giovani talenti di artisti contemporanei nazionali e internazionali, generando coesione, inclusione sociale, innovazione, crescita economica, benessere, individuale e comunitario”.

Sindaca Arrighi: “Purtroppo non è andata come tutti noi speravamo, ma credo che tutta la città debba essere orgogliosa del percorso fatto. In questi mesi abbiamo costruito qualcosa di importante che ci ha permesso di essere selezionati nella cinquina finalista tra una rosa di ben 23 città tra le quali, non lo dimentichiamo, figuravano anche realtà importantissime come Mantova o Venezia. Anche se non saremo Capitale dell’arte contemporanea 2026 il programma che è stato preparato resta e la grande sfida sarà ora cercare di realizzarne comunque il più possibile.

Come ho avuto modo di dire più volte in questi mesi, titolo o no, io resto convinta che Carrara sia comunque, e da sempre, una delle capitali italiane dell’arte e della cultura e per questo il suo rilancio non può che partire da qui. Concludo con un enorme ringraziamento a tutti coloro che ci hanno seguito e supportato in questi mesi di lavoro intenso e a tutti coloro, carrarini e no, che hanno ‘tifatocarrara’. Infine non posso che ringraziare chi ha lavorato e contribuito materialmente alla stesura del dossier e al suo sviluppo a cominciare dal settore Cultura del Comune di Carrara e tutti i nostri uffici e poi l’assessore Gea Dazzi, i curatori Cinzia Compalati, Maura Crudeli, Pasquale Direse, Federico Giannini ed Emanuele Guidi e, infine, Franco Bianchini, Alberto Gulli e tutta Fitzacarraldo”.