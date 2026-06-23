Lions Club Massa-Carrara Host, restaurato il dipinto sui tre ordini francescani di Fra Silvestro Pincellotti

MASSA – Presentato nella cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d’Assisi, comunemente nota come duomo di Massa, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose il restauro conservativo del dipinto diocesano di Fra Silvestro Pincellotti raffigurante i tre ordini francescani realizzato con il contributo del Lions Club Massa-Carrara Host in occasione del 70esimo anniversario dalla fondazione del Club.

L’intervento di manutenzione straordinaria, voluto dal presidente dottor Andrea Filippini, assume un significato non solo culturale, ma anche civile e spirituale.

Il dipinto, realizzato nel XVIII secolo, rappresenta i tre ordini francescani e la paternità dell’opera è attribuita a Fra Silvestro Pincellotti, figura legata alla tradizione artistica e religiosa del territorio. Si tratta di un’opera di notevoli dimensioni, eseguita a olio su tela, che torna oggi al centro dell’attenzione in un momento particolarmente significativo, l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi.

La presentazione del dipinto, curata dalla diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, è stata seguita dall’esibizione del soprano lirico russo Evgeniya Vukkert che ha allietato le autorità presenti con l’Ave Maria dall’Otello di Giuseppe Verdi. Nata in Russia, si è diplomata al Conservatorio Statale degli Urali di Ekaterinburg ed è stata studentessa e solista dell’Opera Center di Galina Vishnevskaya a Mosca. Si è esibita al Teatro Bolshoi di Mosca, al Teatro Statale Accademico dell’Opera e del Balletto di Ekaterinburg, al Teatro Nazionale di Riga, al Teatro Petruzzelli di Bari, al Festival Puccini di Torre del Lago, al Teatro Sociale di Rovigo e al Teatro Massimo Bellini di Catania.

Molte le autorità presenti tra cui Sua Eccellenza il prefetto di Massa-Carrara dottor Gaetano Cupello; il vicario del questore di Massa-Carrara dottoressa Maria Antonietta Curtolillo; il comandante dei carabinieri di Massa-Carrara colonnello Alessandro Dominici; il sindaco di Massa avvocato Francesco Persiani; il sindaco di Montignoso dottor Alberto Nardi Perna; l’assessore di Carrara ingegner Moreno Lorenzini; il cavaliere di grazia magistrale commendator dottor Antonio Greco e il cappellano magistrale don Marco Rovai del Sovrano Militare Ordine di Malta e il presidente del Rotary Club Carrara e Massa ingegner Andrea Del Veneziano.

Il dipinto di Fra Silvestro Pincellotti, ora collocato nel primo altare sulla destra all’interno del duomo di Massa, torna così alla devozione dei fedeli diventando un gesto di attenzione e cura verso il patrimonio comune che torna ad essere fruibile dall’intera comunità.