Marina di Massa, notte di musica e fuochi con Sabrina Salerno

Domenica 24 agosto l’energia degli anni Ottanta scalderà il pubblico, seguita dal tradizionale show pirotecnico sul litorale

Cultura ed Eventi
Spettacolo 25 agosto
Foto di: sito web / Comune di Massa
MARINA DI MASSA – Marina di Massa si prepara a una serata di festa all’interno del calendario Estività 2025.

Domenica (24 agosto) in piazza Francesco Betti, a partire dalle 21,30, è in programma uno spettacolo di animazione che aprirà la strada al concerto di Sabrina Salerno, pronta a riportare sul palco l’energia e le atmosfere degli indimenticabili anni Ottanta.

Un’ora più tardi, alle 22,30, sarà invece la volta dello show più atteso: i fuochi d’artificio illumineranno piazza Bad Kissingen, regalando al pubblico lo spettacolo della tradizione estiva per eccellenza.

