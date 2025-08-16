Marina di Massa, notte di musica e fuochi con Sabrina Salerno

|
MARINA DI MASSA – Marina di Massa si prepara a una serata di festa all’interno del calendario Estività 2025.
Domenica (24 agosto) in piazza Francesco Betti, a partire dalle 21,30, è in programma uno spettacolo di animazione che aprirà la strada al concerto di Sabrina Salerno, pronta a riportare sul palco l’energia e le atmosfere degli indimenticabili anni Ottanta.
Un’ora più tardi, alle 22,30, sarà invece la volta dello show più atteso: i fuochi d’artificio illumineranno piazza Bad Kissingen, regalando al pubblico lo spettacolo della tradizione estiva per eccellenza.