Massa inaugura una nuova piscina: gestione agli emiliani di Coopernuoto

MASSA – Una giornata di festa, partecipazione ed emozione ha accompagnato questa mattina (2 giugno) l’inaugurazione del nuovo Centro sportivo acquatico di Massa, il moderno impianto che restituisce alla città uno spazio completamente rinnovato, sostenibile e destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport, il benessere e l’inclusione.

Numerosi cittadini, autorità e rappresentanti del mondo sportivo hanno preso parte alla cerimonia inaugurale, testimoniando il grande entusiasmo e l’attesa che da mesi accompagnavano la riapertura della piscina comunale.

Ad aprire gli interventi istituzionali sono stati il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e l’assessore allo sport Roberto Acerbo, che hanno sottolineato il valore strategico dell’opera per la città e per l’intero territorio. A seguire è intervenuto il dirigente Fabrizio Boni, che ha voluto ringraziare l’équipe tecnica e tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione del progetto.

Per Coopernuoto ha preso la parola il presidente Gianluca Gualdi, che ha evidenziato l’importanza di questo nuovo percorso per la cooperativa, ringraziando il consiglio di amministrazione, i soci e tutto lo staff che, con competenza, passione e spirito di squadra, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. L’apertura del Centro Sportivo Acquatico di Massa rappresenta infatti una tappa storica per Coopernuoto: si tratta del primo impianto gestito dalla cooperativa al di fuori della propria regione di origine, un passaggio significativo che conferma il percorso di crescita e consolidamento intrapreso negli ultimi anni.

Particolarmente emozionante è stato l’intervento della campionessa paralimpica Giulia Ghiretti, ospite d’onore della manifestazione, che ha condiviso la propria esperienza e la propria visione dello sport come strumento di crescita, inclusione e superamento delle barriere. La sua presenza ha richiamato con forza i valori che ispirano il nuovo centro natatorio e il suo ruolo sociale all’interno della comunità.

A concludere gli interventi è stato Roberto Bresci, presidente del Comitato regionale toscana della Federazione Italiana Nuoto, che ha espresso soddisfazione per la restituzione al territorio di una struttura moderna e funzionale, destinata a diventare un punto di riferimento per l’attività natatoria toscana.

Alle 10,35 è arrivato il momento più atteso della mattinata: il taglio del nastro, accolto dall’applauso dei presenti e seguito dalla visita guidata della struttura organizzata da Coopernuoto. I cittadini hanno così potuto conoscere da vicino i nuovi spazi, progettati secondo elevati standard di accessibilità, efficienza energetica e qualità dei servizi.

La mattinata è poi proseguita con le esibizioni della Scuola Arte e Balletto e delle Maripose, scuola di ginnastica ritmica, che hanno regalato al pubblico un piacevole momento di spettacolo e condivisione.

Non è stata semplicemente l’inaugurazione di una nuova struttura sportiva. È stata la celebrazione di un progetto costruito con determinazione, visione e lavoro di squadra; un obiettivo perseguito con tenacia e diventato realtà grazie alla collaborazione tra istituzioni, partner e professionisti che hanno creduto fin dall’inizio nel valore di questa opera.

Coopernuoto desidera esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Massa per la fiducia accordata e per aver condiviso una visione che mette al centro lo sport, il benessere e la qualità della vita dei cittadini. Un ringraziamento va inoltre ad AR.CO. Lavori Scc e a Bcc Leasing Spa, partner fondamentali che hanno contribuito alla realizzazione di un impianto moderno, accessibile e pensato per l’intera comunità.

Un ringraziamento speciale è rivolto ancora a Giulia Ghiretti, simbolo dello sport italiano e testimonianza concreta di come l’acqua possa essere uno spazio capace di unire persone, storie e percorsi diversi

Con il nuovo Centro Sportivo Acquatico di Massa si apre oggi una nuova pagina per la città e per Coopernuoto: una struttura che nasce per accogliere famiglie, atleti, bambini e cittadini di ogni età, promuovendo sport, salute, aggregazione e inclusione.

Una nuova storia che ha ufficialmente preso il via.