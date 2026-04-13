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Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana: auto si ribalta, interviene l’elisoccorso Pegaso

Pochi minuti dopo la mezzanotte, una vettura ha perso il controllo lungo la Statale 62 finendo improvvisamente capovolta. Tre gli occupanti rimasti feriti nello schianto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Foto Asl Bologna
Meno di 1 ' di lettura

VILLAFRANCA – Un grave incidente stradale ha segnato l’inizio della nottata lungo la Statale 62, nel territorio di Villafranca in Lunigiana. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un’automobile si è improvvisamente cappottata, richiedendo un massiccio intervento sanitario.

Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite. A destare maggiore preoccupazione è un uomo classe 1988, le cui condizioni sono apparse subito delicate. Il ferito, che è comunque rimasto costantemente cosciente durante tutte le fasi dell’emergenza, è stato preso in carico dal personale medico in codice rosso. Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del paziente all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Fortunatamente più lievi le conseguenze per gli altri due occupanti della vettura, indicati come presumibili coetanei del ferito più grave. Entrambi hanno riportato traumi minori e sono stati trasportati per le cure del caso al Pronto Soccorso di Pontremoli.

Oltre all’elicottero regionale, la centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente un’automedica e due ambulanze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento.

© Riproduzione riservata

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