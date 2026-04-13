Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana: auto si ribalta, interviene l’elisoccorso Pegaso

VILLAFRANCA – Un grave incidente stradale ha segnato l’inizio della nottata lungo la Statale 62, nel territorio di Villafranca in Lunigiana. Pochi minuti dopo la mezzanotte, un’automobile si è improvvisamente cappottata, richiedendo un massiccio intervento sanitario.

Il bilancio del sinistro è di tre persone ferite. A destare maggiore preoccupazione è un uomo classe 1988, le cui condizioni sono apparse subito delicate. Il ferito, che è comunque rimasto costantemente cosciente durante tutte le fasi dell’emergenza, è stato preso in carico dal personale medico in codice rosso. Vista la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza del paziente all’ospedale di Cisanello, a Pisa.

Fortunatamente più lievi le conseguenze per gli altri due occupanti della vettura, indicati come presumibili coetanei del ferito più grave. Entrambi hanno riportato traumi minori e sono stati trasportati per le cure del caso al Pronto Soccorso di Pontremoli.

Oltre all’elicottero regionale, la centrale operativa ha inviato sul luogo dell’incidente un’automedica e due ambulanze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento.