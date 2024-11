Alla Carrarese il derby di serie B: battuta la capolista Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Pisa 1-0CARRARESE

(3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Oliana (61’ Bouah), Zanon (82’ Belloni), Schiavi, Zuelli (46’ Giovane), Cicconi, Cherubini, Capello (71’ Finotto), Shpendi (61’ Cerri). A disposizione: Chiorra, Guarino, Motolese, Palmieri, Maressa, Capezzi, Panico. Allenatore: Calabro

PISA (3-4-2-1): Semper, Rus, Caracciolo, Canestrelli, Tourè, Piccinini (83’ Calabresi), Hojholt, Angori (83’ Beruatto), Vignato (61’ Mlakar), Arena, (31’Abildgaard), Lind (61’ Jevsenak). A disposizione: Nicolas, Loria, Bonfanti G., Leoncini, Bonfanti N., Ferrari, Raychev. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata (Bresmes – Luciani)

RETI: 89′ Bouah

NOTE: Ammoniti Zuelli, Giovane, Bouah. Espulso Tourè al 26’pt

CARRARA – Si ferma nel derby a Carrara la marcia dela capolista Pisa. Una gara in cui i nerazzurri pagano un ‘rosso’ a inizio gara.

Avvio di stampo azzurro, con i ragazzi di mister Antonio Calabro che creano al 13’ la prima grande occasione del match con una potente conclusione da fuori area di Zuelli prontamente respinta in corner da Semper. Al 29’ episodio significativo: il centrocampista del Pisa, Tourè, entra in gioco pericoloso su Schiavi procurandosi il cartellino rosso diretto. Al 30’ ancora Carrarese pericolosa con una doppia clamorosa occasione: prima Zuelli s’inserisce in area di rigore dalla destra colpendo con un potente destro la traversa della porta protetta dal portiere pisano, e sulla successiva respinta è Cicconi a tentare il tap-in decisivo, salvato però sulla linea da Caracciolo. Gli azzurri non accennano a calare d’intensità e continuano a creare pericoli nella loro trequarti campo: al 44’ Cherubini dalla sinistra sfiora la magia con un destro a giro che termina di pochi centimetri sul fondo.

La ripresa inizia con un cambio di formazione per gli apuani: fuori Zuelli, dentro Giovane.

Al 68’ insidiosa azione dei padroni di casa con Cicconi che crea scompiglio sulla fascia sinistra e pennella un cross al bacio per la testa di Schiavi, che però impattando non alla perfezione, manda la sfera sopra la traversa di Semper. Gli azzurri mantengono costantemente il pallino di gioco e pochi istanti dopo, ancora partendo da un cross di Cicconi, è Capello a sfiorare il goal del vantaggio con un colpo di testa terminato di poco fuori alla destra del portiere del Pisa.

Al minuto 89 la svolta del match: Cicconi liberato al cross sulla sinistra serve al bacio una palla decisiva per la testa di Bouah che incorna in rete, a due passi dalla porta, regalando il goal del vantaggio agli apuani. Che vale tre punti,.