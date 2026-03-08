Due legni fermano la Carrarese: Pohjanpalo regala i tre punti alla formazione rosanero

CARRARA – La sfida dello Stadio dei Marmi si conclude con una sconfitta di misura per la Carrarese, superata per 1-0 dal Palermo. Nonostante una prestazione generosa e volitiva, caratterizzata da un elevato volume di gioco e da numerose occasioni da rete, la compagine toscana è costretta a cedere l’intera posta in palio alla formazione rosanero. A decidere l’incontro è stata l’unica vera disattenzione difensiva dei padroni di casa nel corso della prima frazione, unita a una dose massiccia di sfortuna materializzatasi in due legni colpiti che lasciano un profondo amaro in bocca all’ambiente apuano.

L’avvio di gara dei toscani è vibrante e propositivo. Già al 1′, i padroni di casa si rendono pericolosi con un diagonale di Mattia Finotto, innescato da una rapida ripartenza di Zanon. La squadra affida le proprie iniziative ad Hasa e Zuelli, il cui tiro da fuori al 17′ trova la pronta risposta del portiere avversario. Tuttavia, al 19′, è il Palermo a massimizzare la prima vera sortita offensiva: Le Douaron trova il varco giusto per servire Joel Pohjanpalo, che dal centro dell’area non perdona, trafiggendo l’estremo difensore apuano. La reazione della Carrarese è veemente ma sfortunata: al 35′, una conclusione ravvicinata di Finotto su cross di Hasa si stampa sul palo. Nel recupero (45’+1′), il forcing locale si infrange contro il secondo legno della serata, colpito questa volta da Ernesto Torregrossa, negando un pareggio ampiamente meritato in una frazione che ha visto anche tentativi insidiosi di Illanes per i toscani e Palumbo per gli ospiti.

Nella ripresa, il Palermo corre subito ai ripari per arginare le offensive locali, inserendo Bereszynski e Segre per dare maggiore equilibrio e contenere le folate sulle corsie esterne. La partita, complici numerose interruzioni e l’infortunio del rosanero Peda al 49′, risulta maggiormente frammentata. La Carrarese continua a spingere, collezionando calci d’angolo e cercando con insistenza la via della rete: Finotto si vede respingere un tiro al 55′, seguito dalle conclusioni di Zanon e Rubino. Gli ospiti, compattate le linee, si difendono con ordine e tentano di alleggerire la pressione in transizione. In questo frangente, Ceccaroni si fa notare con due tiri consecutivi tra il 67′ e il 68′, mentre Ranocchia e Johnsen provano la conclusione dalla distanza per spezzare il ritmo avversario.

Nel segmento finale della gara, i cambi effettuati dalla panchina carrarese, con gli ingressi di Distefano, Sekulov e Bouah, non riescono a sortire l’effetto sperato per scardinare il solido blocco difensivo siciliano. L’ultimo brivido dell’incontro porta la firma di Pohjanpalo, la cui conclusione all’88’ viene neutralizzata, prima che i sei minuti di recupero scorrano senza ulteriori sussulti. Il triplice fischio certifica il pragmatismo del Palermo, abile a gestire i calci piazzati e a difendere il vantaggio, e condanna una Carrarese a cui è mancato solo il cinismo necessario per capitalizzare la spiccata propensione offensiva e le numerose occasioni costruite.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Oliana, Calabrese (87′ Bouah); Belloni (67′ Rouhi), Hasa (88′ Sekulov), Zuelli, Melegoni (67′ Rubino), Zanon; Finotto, Torregrossa (79′ Distefano). All. Calabro.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (51′ Magnani), Bani, Ceccaroni; Augello, Gomes. Ranocchia, Gyasi (46′ Bereszynski); Palumbo (87′ Giovane), Le Douaron (65′ Johnsen); Pohjanpalo. All. Inzaghi.

RETI: 19′ Pohjanpalo (P).

NOTE: Ammoniti: Torregrossa (C), Finotto (C), Bani (P).