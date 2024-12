La Carrarese colleziona un’altra vittoria ai Marmi: steso il Palermo

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Palermo 1-0CARRARESE(3-5-2)

: Bleve, Imperiale, Illanes, Guarino (85’ Oliana), Cicconi, Giovane, Schiavi, Zuelli (86’ Palmieri), Bouah (67’ Zanon), Shpendi (85’ Finotto), Cerri (85’ Capello).

A disposizione: Chiorra, Cherubini, Panico, Falco, Motolese, Belloni, Capezzi. Allenatore: Calabro.

PALERMO (4-3-3): Desplanches, Ceccaroni, Nikolaou, Baniya, Diakite, Gomes (81’ Segre), Ranocchia, Verre (61’ Vasic), Di Mariano (61’ Di Francesco), Henry (61’ Brunori), Insigne (72’ Le Duaron). A disposizione: Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Crezzini di Siena (Cecconi – Fontani)

RETI: 77’ Shpendi

NOTE: Ammoniti Ceccaroni, Guarino, Shpendi, Cicconi

CARRARA – La Carrarese allunga la sua striscia positiva fra le mura amiche e supera il Palermo assestandosi in una posizione tranquilla di classifica.

La squadra di casa alza la pressione già al 12’ creando una mischia pericolosa nell’area avversaria dagli sviluppi di un corner, Cerri però, non riesce a sporcare l’azione colpendo debolmente la sfera, facile preda di Desplanches. La fase centrale della prima frazione di gioco vede un gioco ruvido e un possesso palla prolungato da parte del Palermo, con i padroni di casa abili a non concedere spazi e linee di passaggio, con la formazione rosanero capace solo, sin qui, di provare il tiro dalla distanza. Al 44’ occasione per gli ospiti con Henry, abile nello smarcarsi all’interno dell’area di rigore e ricevere il cross di Di Mariano, ma l’attaccante francese non riesce a coordinarsi e calcia sopra la traversa della porta protetta da Bleve. Il primo tempo di gioco termina dopo lo svolgimento dei due minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Crezzini.

La ripresa di gioco vede una Carrarese propositiva e volitiva, la combinazione Cicconi – Cerri manda al tiro l’attaccante ex Juventus che dai venti metri impegna Desplanches, che si rifugia in corner. Il Palermo risponde al buon inizio di secondo tempo degli azzurri al 57’, prima con una pericolosa conclusione di Ranocchia, liberato al tiro da fuori area da Gomes e pochi minuti dopo, ancora una volta da fuori con Di Mariano, la cui conclusione termina lontano dallo specchio della porta difesa da Bleve.

Al 68’ clamorosa occasione per la Carrarese con Shpendi, che solo davanti alla porta si fa ipnotizzare due volte, prima da Desplanches e successivamente da Ceccaroni, abile nel salvare sulla linea di porta. Al 70’ altra grande occasione per gli apuani in seguito ad una percussione in area da parte di Giovane che a pochi metri dalla porta si fa deviare la sfera dallo strepitoso recupero difensivo di Gomes, che manda la palla in calcio d’angolo.

Al 77’ la svolta del match: la squadra toscana trova la via del gol con Shpendi, l’italo-albanese è scaltro nello sfruttare l’indecisione difensiva tra Desplanches e Gomes che non trovano l’impatto con il pallone, liberando così un’autostrada al numero 19 che non può sbagliare a porta vuota.

Non succede più nulla fino al termine e per i gialloblu arrivano tre punti d’oro.