CARRARA – Musetti storici quarti Wimbledon. Carrara esulta. “Un sogno”

Musetti storici quarti Wimbledon, il campione di Carrara batte il francese Perricard e approda ai quarti di Wimbledon.

Esulta Carrara con la sindaca Serena Arrighi: “Bravissimo Lorenzo!”.

Lorenzo Musetti: “E’un grande giorno per me. Sono orgoglioso per questo match molto importante. Un momento così lo sognavo da quando ero bambino. Sto inseguendo il mio sogno. Un ringraziamento a Simone, al mio team, alla mia famiglia. Sono fiero di questa vittoria contro un avversario molto duro. All’inizio ho fatto fatica, non potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio come il suo. Oggi è un giorno davvero speciale”.

Simone Tartarini, al suo coach il ringraziamento di Musetti, ricordiamo tra i magnifici azzurri vincitori di Coppa Davis.

Dunque dopo Jannik Sinner e un’altra toscana, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti di Carrara approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Un record azzurro sull’erba londinese che eguaglia quello di presenze italiane nei quarti di uno Slam del 1948 al Roland Garros.

Il carrarino, numero 25 del seeding si è imposto in rimonta sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in due ore e 3 minuti di gioco. Ai quarti di finale il tennista toscano attende il vincente del match fra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e lo statunitense Taylor Fritz, 12 del ranking Atp.