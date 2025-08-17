Udinese-Carrarese, una sfida inedita inaugura le rispettive stagioni

Getting your Trinity Audio player ready...

UDINE – Il sipario del Bluenergy Stadium si alza su una partita mai vista prima. Udinese e Carrarese si affrontano domani (18 agosto) alle 20:45 nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia.

In campo, due realtà diverse: da un lato una storica protagonista della serie A, dall’altro una squadra che dopo la storica salvezza in Serie B sogna di sorprendere ancora.

Per la squadra di Kosta Runjaić, la Coppa rappresenta un banco di prova importante. Non è l’obiettivo primario, ma vincere significherebbe iniziare con il piede giusto, dare fiducia all’ambiente e regalare subito un sorriso ai tifosi. L’allenatore potrà valutare schemi, condizione fisica e nuovi innesti, consapevole che in gare secche le insidie non mancano mai.

La formazione di Antonio Calabro arriva a Udine con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. L’esordio in Coppa contro un club di Serie A è una vetrina preziosa e un’occasione per testare la propria crescita. La Carrarese, spinta dall’entusiasmo dei tifosi, proverà a trasformare la sfida in un’opportunità storica. Servirà grinta, attenzione e la capacità di sfruttare ogni possibile disattenzione avversaria.

Udinese e Carrarese rappresentano due mondi diversi, ma con lo stesso obiettivo: cominciare la stagione con energia e convinzione. Per i friulani è una prova generale in vista del campionato, per i toscani un’occasione da vivere senza paura. Una sfida inedita, carica di curiosità, che rende ancora più affascinante la notte di Coppa Italia al Bluenergy Stadium.

“La Carrarese – commenta in presentazione mister Antonio Calabro – non ha problemi nel comprendere l’importanza di entrambe le partite che andremo ad affrontare la settimana prossima e che, seppur diverse tra loro, giocheremo per vincere, poiché sono due partite ufficiali. Lunedì affronteremo una squadra fortissima e di serie A, come l’Udinese, in uno stadio prestigioso e non credo che le motivazioni possano venire meno. Inoltre, credo che questa squadra debba lavorare quotidianamente guardando sempre al presente e non pensando al futuro, ponendosi come obiettivo quello di migliorare giorno dopo giorno.”

“Per quanto riguarda la composizione della rosa, sono soddisfatto dei ragazzi che ho a disposizione, ma al netto di ciò – dice Calabro – il mercato rimarrà aperto fino alla fine del mese e la società mi ha dimostrato in questi anni di saper intervenire con costanza ed efficacia qualora ce ne fosse bisogno, per questo sono tranquillo e concentrato esclusivamente sulle questioni di campo. Ruggeri e Calabrese sono due ottimi giocatori, si sono integrati molto bene con il resto del gruppo e dal punto di vista fisico sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla loro condizione. Servirà certamente solo un po’ più di tempo affinché possano comprendere a pieno le dinamiche tattiche di squadra, ma resto fortemente fiducioso. Stesso discorso vale per i nuovi innesti nel reparto offensivo: ho ricevuto solo indicazioni positive da tutti quanti.”

Infile gli indisponibili: “Le condizioni della squadra sono buone, e anche Illanes e Oliana stanno meglio. Il primo ha recuperato dall’affaticamento muscolare che si è portato dietro per questa fase di preseason, mentre il secondo ha svolto anche l’ultima visita di controllo per poter tornare arruolabile al 100 per cento durante i nostri allenamenti”.