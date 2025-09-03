18.5 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
ChatGPT è down, milioni di utenti bloccati

Un'interruzione a livello globale sta fermando milioni di utenti in tutto il mondo. Ecco cosa sta succedendo

Un’onda di frustrazione sta travolgendo gli utenti di ChatGPT in tutto il mondo. Secondo Downdetector, centinaia di segnalazioni sono state depositate negli ultimi 20 minuti, indicando gravi problemi con il celebre chatbot di OpenAI.

Il problema non è confinato a una sola area geografica. L’outage sembra avere una portata globale, con un numero elevato di utenti che riportano disservizi anche in ogni dove. Mentre alcuni fortunati possono ancora utilizzare il servizio, la maggior parte sta riscontrando errori di rete, che colpiscono sia la versione web che quella mobile.

Al momento, OpenAI non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale sui problemi in corso. La mancanza di comunicazioni chiare lascia gli utenti nel limbo, sottolineando la crescente dipendenza globale da uno strumento che è diventato indispensabile per il lavoro, lo studio e la vita di tutti i giorni.

