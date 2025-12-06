Senza patente alla guida di un’auto rubata: denunciato con il complice

Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA CROCE SULL’ARNO – I carabinieri di Santa Croce sull’Arno hanno denunciato due cittadini stranieri per il reato di ricettazione in concorso.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio. I due soggetti sono stati fermati, intorno alla mezzanotte e mezza, a Castelfranco di Sotto a bordo di un’auto, risultata essere stata rubata il giorno precedente ai danni di una cooperativa sociale di Santa Croce sull’Arno.

Durante la perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto oggetti atti allo scasso e una macchina del caffè, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti.

Inoltre, il conducente dell’autovettura è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, in quanto mai conseguita.