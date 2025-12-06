Senza patente alla guida di un’auto rubata: denunciato con il complice

|
SANTA CROCE SULL’ARNO – I carabinieri di Santa Croce sull’Arno hanno denunciato due cittadini stranieri per il reato di ricettazione in concorso.
L’intervento è avvenuto nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio. I due soggetti sono stati fermati, intorno alla mezzanotte e mezza, a Castelfranco di Sotto a bordo di un’auto, risultata essere stata rubata il giorno precedente ai danni di una cooperativa sociale di Santa Croce sull’Arno.
Durante la perquisizione veicolare, i militari hanno rinvenuto oggetti atti allo scasso e una macchina del caffè, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti.
Inoltre, il conducente dell’autovettura è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, in quanto mai conseguita.