PISA – Arrestata in aeroporto a Pisa: ingerito oltre un chilo di droga

Arrestata in aeroporto a Pisa, la Guardia di Finanza di Pisa con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione operativa territoriale, ha arrestato al ‘Galilei’ in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, una cittadina di 34 anni di origine nigeriana proveniente dal Belgio, La donna ha tentato di introdurre in Italia 1.250 grammi di eroina con la tecnica dei body packers – cosiddetto ‘ovulatore’.

La passeggera proveniente da Bruxelles/Charleroi, atterrata in Italia, ha giustificato in maniera sospetta i motivi del suo viaggio. Pertanto, fa il punto GdF, le contraddittorie dichiarazioni fornite, unitamente all’atteggiamento evidentemente nervoso, hanno indotto sin da subito i militari del Gruppo di Pisa e i funzionari doganali ad approfondire il controllo. La passeggera è stata quindi sottoposta a radiografia al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che la passeggera aveva ingerito 114 ovuli in contenitori plastici rigidi avvolti in strati di nastro adesivo i quali, una volta espulsi, sono risultati contenere sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di 1.250 grammi.

La donna è stata tratta in arresto e condotta presso il carcere Don Bosco di Pisa a disposizione della locale autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Sono stati sottoposti a sequestro, altresì, smartphone e carte di credito. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato alla consorteria criminale, per cui sono in corso indagini finalizzate ad individuare ulteriori soggetti coinvolti nel traffico illecito, oltre 100mila euro allo spaccio.