Associazione mafiosa, un arresto dei carabinieri a Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Associazione mafiosa e concorso in estorsione, un arresto a Santa Maria a Monte.
I carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 37 anni condannato per gravi reati di criminalità organizzata.
L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso in data 10 novembre 2025 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il 37enne deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione.
I reati per i quali è stato condannato sono associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessi nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, dall’anno 2020 fino a luglio 2023 e concorso in estorsione, commesso a Castellammare di Stabia a luglio 2021.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.