Associazione mafiosa, un arresto dei carabinieri a Santa Maria a Monte

SANTA MARIA A MONTE – Associazione mafiosa e concorso in estorsione, un arresto a Santa Maria a Monte.

I carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 37 anni condannato per gravi reati di criminalità organizzata.

L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso in data 10 novembre 2025 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il 37enne deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione.

I reati per i quali è stato condannato sono associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessi nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, dall’anno 2020 fino a luglio 2023 e concorso in estorsione, commesso a Castellammare di Stabia a luglio 2021.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.