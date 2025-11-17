11.3 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Associazione mafiosa, un arresto dei carabinieri a Santa Maria a Monte

Il 37enne deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni anche per concorso in estorsione: gli episodi in Campania

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Associazione mafiosa, un arresto dei carabinieri a Santa Maria a Monte
Associazione mafiosa, un arresto dei carabinieri a Santa Maria a Monte (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA MARIA A MONTE – Associazione mafiosa e concorso in estorsione, un arresto a Santa Maria a Monte. 

I carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, rintracciando e traendo in arresto un uomo di 37 anni condannato per gravi reati di criminalità organizzata.

L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso in data 10 novembre 2025 dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Il 37enne deve scontare una pena residua di 3 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione.

I reati per i quali è stato condannato sono associazione di tipo mafioso con uso di armi, commessi nei territori di Castellammare di Stabia e Pompei, dall’anno 2020 fino a luglio 2023 e concorso in estorsione, commesso a Castellammare di Stabia a luglio 2021.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.3 ° C
11.9 °
10.4 °
68 %
6.7kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1655)ultimora (1553)sport (57)demografica (45)attualità (34)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati