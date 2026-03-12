Auto finisce nel canale dopo lo scontro: 4 feriti a Bientina

BIENTINA – Una squadra di vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 10,40 sulla regionale 439 nel territorio del comune di Bientina, per un incidente stradale.

Due le auto coinvolte in un sinistro. In seguito allo scontro una di esse è uscita fuori strada andando a finire la sua corsa nelle acque del canale Imperiale. Nel complesso i feriti sono 4.

I vigili del fuoco, raggiunta l’auto finita in acqua hanno evacuato e tratto in salvo gli occupanti con apposite attrezzature. I feriti sono stati affidati al personale sanitario intervenuto.

Sul posto per l’intervento la polizia municipale di Bientina, che hanno effettuato i rilievi per capire le cause dello scontro e il 118.