Blitz della Finanza contro i prodotti contraffatti: sequestrati oltre 55mila articoli a Pisa

PISA – Maxioperazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione di marchi del lusso.

Nel periodo caratterizzato dalle festività pasquali e dai ponti del 25 aprile e del Primo maggio, con l’aumento evidente dei visitatori in città e provincia, i finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno intensificato l’azione a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale, eseguendo numerosi interventi sul territorio – con particolare attenzione alle zone di maggiore attrattiva turistica – terminati con il sequestro di 55204 articoli contraffatti, tra borse, etichette, orologi e svariati accessori.

In particolare, nel corso di un’attività svolta nell’area circostante la stazione ferroviaria di Pisa, i militari del Gruppo di Pisa hanno bloccato, dopo un breve pedinamento, un giovane 32enne di origini senegalesi nel cui zaino erano occultate numerose etichette palesemente contraffatte riconducibili alle più note griffe di moda, tra le quali Stone Island, Woolrich, The North e Yves Saint Laurent, pronte per essere consegnate agli utilizzatori per l’applicazione sui capi di abbigliamento e il confezionamento del prodotto da immettere sul mercato.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione del cittadino nordafricano ha consentito ai finanzieri di rinvenire e sequestrare, complessivamente, oltre 50mila tra cartellini, distintivi e targhette falsi.

In un altro caso, durante un posto di controllo eseguito a Cascina, è stato fermato un furgone condotto da un uomo di 43 anni, anch’egli di origini senegalesi, il quale, alla vista dei militari, ha cominciato a manifestare segni di nervosismo; all’esito dell’ispezione del mezzo sono state rinvenute 114 borse di pregevole fattura, riconducibili a importanti brand quali Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta.

Entrambi i cittadini nordafricani sono stati denunciati alla locale autorità giudiziaria per i reati di vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio.

Ulteriori capi di abbigliamento e articoli di pelletteria con marchi contraffatti nonché finti orologi Rolex sono stati recuperati e posti sotto sequestro anche nei pressi di piazza dei Miracoli, dove i finanzieri hanno sorpreso i venditori abusivi intenti a vendere la merce illecita.

Il giro d’affari scoperto potrebbe oscillare attorno ai 400mila euro.

Continua senza sosta il presidio delle Fiamme Gialle pisane nel settore della tutela del marchio e della proprietà intellettuale con lo scopo preciso di intercettare e reprimere i fenomeni illeciti, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori sani del settore