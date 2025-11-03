15.1 C
Con la droga già divisa in dosi nell’auto e in casa: in carcere

Un 49enne finisce nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Con la droga già divisa in dosi nell'auto e in casa: in carcere
Con la droga già divisa in dosi nell'auto e in casa: in carcere (foto carabinieri)
PONTEDERA – Con la droga nell’auto e in casa: in manette. 

I carabinieri del radiomobile di Pontedera, hanno arrestato un 49enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto intorno alle 21,30, quando una pattuglia, transitando in viale America, ha notato un’autovettura con a bordo due persone. Durante il controllo, uno degli occupanti ha opposto resistenza, tentando di ostacolare l’azione dei militari chiudendo con forza lo sportello dell’auto.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 41,84 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 1264,77 grammi di hashish, 69 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, 400 euro in contanti, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata

