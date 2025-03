Due famiglie intrappolate in casa per l’acqua alta salvate dai vigili del fuoco

Getting your Trinity Audio player ready...

FAUGLIA – Innalzamento dell’acqua isola in casa sette persone, fra cui un neonato e due anziani.

I vigili del fuoco sono intervenuti il 15 marzo con personale del Modulo di contrasto al rischio acquatico del comando di Arezzo, a Fauglia in via Mazzoncino, per soccorrere due famiglie, per un totale di 7 persone, tra cui un neonato e 2 anziani, rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa dell’innalzamento dell’acqua.

Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero e al trasporto delle persone in zona sicura, tramite l’utilizzo di un gommone.