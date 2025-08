Fiamme di bosco: sette ettari in fumo a Santa Luce

Getting your Trinity Audio player ready...

SANTA LUCE – Importante incendio oggi (2 agosto) nel comune di Santa Luce.

Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto con due autopompe serbatoio, una campagnole Aib e un’autobotte ha estinto e contenuto un incendio classificato di bosco in prossimità della frazione di Pastina. Le fiamme hanno interessato campi, oliveta, canneto e sterpaglia oltre a piante di alto fusto in un territorio collinare per circa 6-7 ettari.

L’incendio è stato favorito dal vento che ha visto coinvolti anche due elicotteri, il direttore delle operazioni della Regione e volontari di protezione civile. Dopo lo spegnimento è partita l’opera di bonifica.

Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti di loro competenza.