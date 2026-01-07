La Befana porta radici e futuro: 100 nuovi alberi per i nati del 2024

La calza della Befana quest’anno ha portato un dono speciale, destinato a durare nel tempo. Ieri mattina, nel giorno dell’Epifania, il Comune di Pisa ha celebrato la vita e la natura con un gesto simbolico: l’inaugurazione del “Bosco dei Gelsi”. L’area verde di via Umberto Viale a Cisanello ha accolto 100 nuovi alberi. Sono dedicati ai 549 bambini nati in città nel corso del 2024.

All’evento hanno partecipato il sindaco Michele Conti, l’assessore al verde Virginia Mancini e, soprattutto, tante neo-famiglie. Tra sorrisi e passeggini, è stato sancito un legame indissolubile: le piante cresceranno insieme ai piccoli pisani. Le specie scelte sono cinque, pensate per garantire biodiversità e colori: gelso bianco e nero, acero, platano e prunus da fiore.

“Siamo all’ottavo bosco urbano realizzato dal 2018”, spiega il sindaco Conti. Il conto totale sale a 800 alberi piantati per le nuove generazioni. L’attenzione si concentra su Cisanello. Qui l’obiettivo è ambizioso: “riparare” un’urbanistica del passato spesso disordinata. Tra i cinque boschi urbani, il Parco Europa e il grande progetto del Parco Pungilupo, i numeri sono impressionanti. Entro marzo 2026, il patrimonio arboreo del quartiere sarà aumentato di quasi 2.700 unità. “Vogliamo ricucire i quartieri – sottolinea il primo cittadino – e offrire benessere ai residenti”.

Per l’assessore Mancini, il progetto ha un’anima sociale. “Ogni albero è una nuova vita e un legame con la comunità”, dichiara. I dati confermano il trend positivo. Dal 2018 a novembre 2025, Pisa è passata da 18.221 a 21.116 alberature. Un saldo attivo di quasi tremila piante.

Il lavoro non si ferma. La tabella di marcia prevede la messa a dimora di altri 1.300 alberi entro la fine di marzo. I cantieri verdi sono aperti in tutta la città. Si va dal completamento del Parco di Pungilupo (altri 1.000 alberi) al Parco Europa, passando per il Parco della Cittadella e interventi diffusi a Porta a Lucca, Marina di Pisa e Tirrenia. Ogni pianta non è lasciata al caso: la salute del verde cittadino è costantemente monitorata dagli esperti del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.