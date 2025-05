Incidente frontale a Terricciola: otto feriti, quattro sono minori

Getting your Trinity Audio player ready...

TERRICCIOLA – Otto feriti nell’incidente stradala a Terricciola.

Lo scontro frontale fra due auto poco dopo le 18 di oggi (18 maggio) è avvenuto in via Volterrana all’incrocio con via dei Poggiarelli. Quattro gli adulti e quattro i minori rimasti feriti.

Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario presente e messo in sicurezza le auto e i luoghi dell’intervento. È intervenuto l’elisoccorso Pegaso, sul posto 118 con l’automedica e 4 ambulanze.

Le cause sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi del sinistro.