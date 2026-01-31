Insetti e sporcizia in una macelleria di San Miniato, attività chiusa fino alla sanificazione

SAN MINIATO – Nell’ambito delle attività di controllo pianificate per la strategia operativa mensile dedicata al settore della lavorazione e del sezionamento carni, i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) hanno condotto un’ispezione in una macelleria di San Miniato.

L’operazione, volta a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, ha portato alla luce una situazione di estremo degrado all’interno dei locali dell’attività.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri del Nas hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie precarie, caratterizzate da sporcizia pregressa e residui di precedenti lavorazioni non rimossi, incrostazioni diffuse sugli impianti e sulle attrezzature da taglio e infestazione da insetti sia vivi sia morti, all’interno delle esche di cattura posizionate sui pavimenti della cucina.

A seguito delle evidenze emerse, è intervenuto il Responsabile dell’unità funzionale della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria (Zona empolese dell’azienda Usl Toscana Centro). Concordando pienamente con le valutazioni degli operanti, l’autorità sanitaria ha emesso un provvedimento di immediata sospensione e chiusura dell’esercizio.

L’attività rimarrà interdetta al pubblico fino al completo ripristino delle condizioni di idoneità previste dalla legge e alla sanificazione certificata dei locali.