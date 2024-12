Muore sulla Tosco Romagnola investita da un’auto

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Inizio di settimana con un incidente mortale sulla Tosco Romagnola a Cascina, in provincia di Pisa.

Una donna è stata investita da un’auto poco prima delle 8.30 del 16 dicembre all’altezza dell’incrocio con via Indipendenza. Sono intervenuti l’ambulanza medicalizzata di Vicopisono, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Fornacette e la polizia municipale di Cascina. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Le autorità hanno disposto il trasferimento della salma alla medicina legale di Pisa.