Scomparsa a Pontedera, appello del marito: “Qualcuno deve sapere”

PONTEDERA – Scomparsa a Pontedera, il marito: “Qualcuno deve sapere”.

Scomparsa a Pontedera, indagini per omicidio per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, scomparsa dopo una serata in discoteca la sera di venerdì 11 ottobre.

Il marito Emiliano Agonigi a ‘La vita in diretta’, programma Rai 1 condotto da Alberto Matano: “Non si è allontanata volontariamente ne sono sicura. Quella sera abbiamo cenato insieme, poi mi ha detto che usciva con le amiche. Poi non è tornata più. Alle sei non era ancora tornata a casa, non è una cosa normale. All’inizio ho pensato a un incidente. Le amiche con cui ho più confidenza quella sera non le hanno vista. Man mano che passa il tempo il mio pensiero diventa sempre più brutto. Qualcuno che può averle fatto del male.

Non può essere sparita nel nulla. Qualcuno deve sapere qualcosa. Se l’hanno vista, dove è andata. Spero ritorni a casa con tutto il cuore. Deve tornare a casa. Viva”

Di Flavia Agonigi Mello, 54 anni, origini brasiliane e cittadinanza italiana, si sono perse le tracce dopo aver lasciato il Don Carlos, a Chiesina Uzzanese.

Con lei scomparsa anche l’auto, una Opel Mokka, targata GK436CY, color argento

Immediata è stata la denuncia di scomparsa fatta dal marito. La procura ha aperto ufficialmente un fascicolo contro ignoti per omicidio per poter indagare a 360 gradi. La perquisizione in casa ha portato all’acquisizione del computer portatile di famiglia, dove gli inquirenti sperano di trovare indizi utili sulle frequentazioni della donna.

La preoccupazione maggiore, anche per i familiari, oltre che l’ipotesi degli inquirenti, è che Flavia possa avere avuto un incontro con qualcuno finito male. Con lei è sparita anche la sua auto, una Opel Mokka, targata GK436CY, che in tutti questi giorni non è mai più stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza o adibite al riconoscimento targhe di tutto il territorio toscano.

Il passaggio della sua auto sarebbe stato ripreso da una telecamera per il controllo stradale in zona San Pietro Belvedere, una frazione di Capannoli (Pisa) intorno alle 2.10 della stessa notte della scomparsa, poi più nulla. Ha con sé documenti e cellulare, che risulta spento.