PONTEDERA – Donna scomparsa a Pontedera, ricerche in corso

Donna scomparsa a Pontedera, sono in corso le ricerche di Flavia Mello Agonigi, scomparsa venerdì 11 ottobre.

Flavia Mello Agonigi, 54, occhi neri, capelli neri, di origine brasiliana era uscita da casa a Pontedera, provincia di Pisa, in auto per andare con le amiche in discoteca, come illustra il marito Emiliano Agonigi nell’appello via social.