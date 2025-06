Si ribalta con l’auto e viene sbalzata dal mezzo: muore a 29 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

TERRICCIOLA – Una giovane donna di 29 anni ha perso tragicamente la vita questa mattina (18 giugno) in un incidente stradale avvenuto a Soiana, frazione di Terricciola, intorno alle 12,30.

Alla guida di una Toyota Yaris, l’automobilista ha sbandato in un tratto dove la carreggiata piega leggermente a destra, finendo fuori strada e capovolgendosi. Nel violento impatto, la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è deceduta sul colpo.

Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri intervenuti sul luogo, non risulta coinvolto alcun altro veicolo, né sono state segnalate cause esterne evidenti come ostruzioni od ostacoli sulla sede stradale



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai carabinieri e agli operatori del 118, i vigili del fuoco per garantire la sicurezza del veicolo e dell’area circostante.

Un altro incidente con un’auto ribaltata si è verificato a Vecchiano sulla strada statale 1. Due veicoli sono rimastro coinvolti in un sinistro che ha provocato il ribaltamento di un camper sulla sede stradale con due persone all’interno.

La squadra dei vigili del fioco ha collaborato con il personale sanitario del 118, messo in sicurezza i veicoli e il luogo dell’intervento. Due le persone ferite trasportate all’ospedale di Cisanello per accertamenti. Sul posto 118, Carabinieri, polizia ,unicipale di Vecchiano per i rilievi di loro competenza.